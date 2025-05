O Fortaleza volta a campo nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), contra o Racing, pela última rodada do Grupo E da Conmebol Libertadores. O duelo no El Cilindro, na Argentina, que vale a classificação para o Leão do Pici, contará com transmissão da ESPN na TV fechada e do Disney+ por streaming.

Passando por momento de baixa quanto ao projeto, o Fortaleza, comandado por Juan Pablo Vojvoda, precisa vencer o time argentino para avançar às oitavas e não depender de nenhuma combinação. Um empate também encaminha a vaga, já que o Bucaramanga, com isso, teria de tirar sete gols de saldo. Caso perca para o Racing, torcerá contra o Bucaramanga diante do Colo-Colo, já eliminado na lanterna.

Após eliminação na Copa do Brasil para o Retrô e derrota em casa pelo Brasileirão para o Cruzeiro, o Leão vai com força máxima buscar a vaga. A provável escalação tem: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Matheus Rosseto, Emmanuel Martínez e Tomás Pochettino; Marinho, Breno Lopes e Lucero.

Do outro lado, o já classificado Racing busca a primeira colocação do Grupo E, e isso acontecerá com um empate. Os argentinos vêm de goleada sobre o Colo-Colo por 4 a 0 e chegam descansados após eliminação do Campeonato Argentino.

O provável Racing, de Gustavo Costas, tem: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Nazareno Colombo e Santiago Sosa; Martinera, Juan Nardoni, Richard Sánchez e Gabriel Rojas; Santiago Solari, Ramiro Degregorio e Adrián Martínez.

Veja mais informações de Racing x Fortaleza:

✅ FICHA TÉCNICA

RACING X FORTALEZA

6ª RODADA - GRUPO E - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de maio, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: El Cilindro, em Buenos Aires (RJ)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

🚩 Assistentes: Lubin Torrealba e Antoni Garcia (VEN)

🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RACING (Técnico: Gustavo Costas)

Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Nazareno Colombo e Santiago Sosa; Martinera, Juan Nardoni, Richard Sánchez e Gabriel Rojas; Santiago Solari, Ramiro Degregorio e Adrián Martínez.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Matheus Rosseto, Emmanuel Martínez e Tomás Pochettino; Marinho, Breno Lopes e Lucero.