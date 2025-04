Em noite de pouca inspiração, o Fortaleza foi derrotado pelo Racing-ARG por 3 a 0 na última terça-feira (1º), pela Copa Libertadores. Na Arena Castelão, o Leão viu um grande desempenho do rival e não conseguiu reagir. O placar representou a primeira derrota do Tricolor para um clube argentino no estádio.

Antes, o Leão acumulava um histórico invicto de seis partidas, com quatro vitórias e dois empates. Por conta do primeiro revés, a equipe está na última posição do grupo E da Libertadores. No outro compromisso da chave, Atlético Bucaramanga-COL e Colo-Colo-CHI empataram em 3 a 3.

Relembre os duelos do Fortaleza contra argentinos no Castelão

O primeiro confronto aconteceu na Copa Sul-Americana de 2020, quando o Leão ainda era comandado por Rogério Ceni. A equipe venceu o Independiente por 2 a 1, mas foi eliminada pelo critério dos gols fora de casa - vitória rival por 1 a 0 na ida.

Na Libertadores de 2022, o time dividiu grupo com o River Plate e empatou em 1 a 1 como mandante. Nas oitavas daquela edição, o Fortaleza ficou no 1 a 1 com o Estudiantes e caiu do torneio ao perder por 3 a 0 na Argentina.

Em 2023, pela Sul-Americana, o Tricolor enfrentou o San Lorenzo na fase de grupos e, em casa, triunfou por 3 a 2, com um gol de Yago Pikachu nos minutos finais. Naquela edição, a equipe cearense terminou com o vice-campeonato, perdendo para a LDU-EQU na final.

Na Sul-Americana de 2024, ocorreram mais dois embates. Pela fase de grupos, o Fortaleza realizou uma partida histórica e superou o Boca Juniors por 4 a 2. Depois, nas oitavas, derrotou o Rosario Central com o placar de 3 a 1.

Agenda do Fortaleza

Com foco no Brasileirão, o Fortaleza visitará o Mirassol no próximo domingo (6). Os paulitas vêm de derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro. Depois, pela Libertadores, o clube enfrenta o Colo-Colo-CHI no dia 10 (quinta-feira), fora de casa.