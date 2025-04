O Fortaleza perdeu para o Racing-ARG por 3 a 0 na última terça-feira (1º), na Arena Castelão, pela estreia na Copa Libertadores de 2025. Em noite de pouca organização, o clube não conseguiu reagir diante do adversário, que poderia ter feito mais gols se não fosse pela atuação do goleiro João Ricardo. O técnico Juan Pablo Vojvoda falou a respeito do confronto e das oscilações apresentadas pelo Tricolor na temporada.

— Jogamos mal. Nos superaram. Tivemos um time que fez as coisas melhor do que a gente. Tanto no primeiro como no segundo tempo. Acho que mais diferença no segundo tempo do que no primeiro. Fizemos uma boa partida contra o Fluminense e considerei que o time estava com uma evolução boa. Hoje não demonstramos estar à altura do adversário, que nos superou - disse o treinador.

— Estou aqui para analisar a partida. Essa é a realidade, é o que aconteceu. Nos ganharam em tudo. Fisicamente, nos detalhes de agressividade em duelos. A partir disso, começaram a construir uma vitória merecida - completou.

Vojvoda também discorreu a respeito do desgaste dos titulares do Leão, considerando que dez dos 11 atuaram contra o Fluminense no sábado (29), três dias antes. O time inicial para enfrentar o Racing tinha uma média de idade de 33,4 anos.

— Pode ser um motivo. Mas considerei que, se trocasse tudo, diriam que encontrei um time contra o Fluminense e agora mudei tudo. É futebol. Tomei a decisão de manter todos os jogadores, exceto um pela lesão de Tinga. Não deu certo, nos superaram. É um adversário que nos superou, temos que reconhecer isso - explicou.

Agenda do Fortaleza: Série A e Libertadores

Com as suas atenções voltadas para o Brasileirão, o Fortaleza visitará o Mirassol no próximo domingo (6). Os paulitas vêm de revés por 2 a 1 para o Cruzeiro. Depois, buscando uma recuperação na Libertadores, o Leão enfrenta o Colo-Colo-CHI no dia 10 (quinta-feira), fora de casa.