Pikachu leva quatro pontos após empurrão de Weverton; veja o vídeo

Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 18:06 • São Paulo (SP)

Yago Pikachu se machucou ao ser empurrado por Weverton, após o segundo gol do Fortaleza no empate por 2 a 2 contra o Palmeiras, no sábado (26). O jogador foi empurrado pelo goleiro enquanto buscava a bola no fundo das redes e se chocou contra uma câmera que fazia a transmissão do jogo.

Ao sentir o choque, o atleta ficou caído no gramado. Weverton, a ver a gravidade do ferimento, chamou os médicos dos clubes, que estavam à beira do gramado. Após o jogo, Yago Pikachu recebeu quatro pontos.

Os jogadores do Fortaleza se reuniram ao redor do atleta após o acidente. Weverton não recebeu cartão do árbitro da partida, Ramon Abatti Abel, e o lance não foi revisto pelo VAR, operado por Djonaltan de Araújo.

Yago Pikachu, jogador do Fortaleza, durante partida contra o Palmeiras, no estádio Arena Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Repercussão

Neste domingo (27), Yago Pikachu compartilhou o momento do choque em suas redes sociais. Até então, o goleiro do Palmeiras ainda não se pronunciou sobre o lance. As equipes ficaram no empate em 2 a 2, no Allianz Parque.

A direção do Fortaleza ficou na bronca com decisões do árbitro da partida. Os dois gols do Verdão foram marcados após cobranças de pênaltis. Após o jogo, o CEO do Leão do Pici, Marcelo Paz, ironizou as decisões de Ramon Abatti Abel.

- Empatamos o jogo, está 2 a 2, gols com bola rolando, hein? Será que vão marcar mais pênaltis para o adversário? - escreveu o dirigente do Fortaleza em suas redes sociais.

Hércules e Moisés marcaram os gols da equipe cearense no confronto. O Palmeiras ocupa a segunda posição na tabela de classificação, com 61 pontos. A equipe cearense é o terceiro lugar, com 57 pontos.