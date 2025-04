Após invasão de campo, Fortaleza diz que delegação está segura

O Fortaleza empatava em 0 a 0 com o Colo-Colo-CHI na noite desta quinta-feira (10), pela Copa Libertadores. No 2º tempo, a partida foi interrompida por conta da invasão de torcedores da equipe da casa. O jogo acontecia no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago (Chile).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em nota oficial, o Fortaleza destacou que todos os atletas, diretores, comissão e staff estão bem e seguros. A partida foi inicialmente suspensa. A informação do vestiário era de que os atletas dos dois clubes não desejavam retomar o confronto. Pouco depois da meia-noite, a Conmebol anunciou o cancelamento do jogo.

Antes mesmo da invasão, objetos estavam sendo atirados no gramado, diretamente da arquibancada. Deyverson, quando ainda estava no banco de reservas, chegou a mostrar um dos objetos para a equipe de arbitragem. Depois, pedaços de ferro foram atirados.

continua após a publicidade

➡️ Imagens da invasão do gramado em Colo-Colo x Fortaleza

Por volta dos 24 minutos da etapa final, os chilenos quebraram o vidro de proteção e foram para o campo. Alguns estavam portando objetos e outros chegaram a tirar fotos com atletas do Colo-Colo. Jogadores dos mandantes buscavam acalmar os invasores, enquanto que os atletas do Fortaleza foram correndo diretamente para o túnel. em direção aos vestiários.

De acordo com a imprensa chilena, um dos motivos para o acontecimento desta noite teria sido a morte de dois torcedores do Colo-Colo, do lado de fora do estádio. O relato frisa que os jovens foram atropelados por um veículo policial.

continua após a publicidade

➡️ Invasão de torcedores interrompe partida entre Colo-Colo e Fortaleza

Confira a nota do Fortaleza, após invasão, na íntegra:

O Fortaleza informa que todos os atletas, diretores, comissão e staff estão bem e seguros após a invasão de alguns torcedores do Colo-Colo em campo, no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago.