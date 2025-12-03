Fortaleza está escalado para receber o Corinthians na Série A
O Fortaleza está escalado para o duelo diante do Corinthians, nesta quarta-feira (3), na Arena Castelão, às 19h (de Brasília), pelo Série A. Caso vença o confronto, que vale pela 37ª rodada, é possível que a equipe deixe a zona de rebaixamento.
Fortaleza
O Tricolor do Pici vem de vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, em casa, pela Série A. O Corinthians recebeu o Botafogo em tal rodada e empatou por 2 a 2.
Palermo não terá os goleiros João Ricardo e Helton Leite e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco. Matheus Pereira retornará à titularidade no meio-campo
Assim, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes.
Do outro lado, o Corinthians de Dorival Júnior vai para o duelo nesta noite com o seguinte time: Hugo Souza; André Ramalho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André, Maycon e Breno Bidon; Vitinho, Gui Negão e Dieguinho.
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X CORINTHIANS
37ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF);
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).
⚽ ESCALAÇÕES
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.
CORINTHIANS: Hugo Souza; André Ramalho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André, Maycon e Breno Bidon; Vitinho, Gui Negão e Dieguinho. Técnico: Dorival Júnior.
