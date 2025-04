Fortaleza marca no fim e empata com o Retrô na Copa do Brasil

O Fortaleza visitou o Retrô e empatou por 1 a 1 na noite desta terça-feira (29), na Arena Pernambuco, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor saiu perdendo em tento de Richard Franco e conseguiu o empate na reta final, com Lucero.

continua após a publicidade

A partida de volta, na Arena Castelão, está marcada para o dia 21 de maio (quarta-feira). Sem regra de gol fora de casa, qualquer nova igualdade levará a disputa para os pênaltis.

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Retrô x Fortaleza: um jogo movimentado

Pressionado, o Fortaleza visitou o Retrô para o segundo confronto da história entre os clubes. Antes, pela Copa do Brasil de 2024, o Tricolor eliminou o rival em jogo único. A partida desta terça-feira começou com pressão dos pernambucanos, mas as chances foram alternadas.

continua após a publicidade

Primeiro, Kervin Andrade finalizou forte e Volpi defendeu. Participativo no jogo, Fernandinho finalizou com perigo para fora. Depois, Deyverson completou cruzamento e Volpi salvou os mandantes. O Retrô chegou novamente com Salomão, que exigiu defesa de João Ricardo.

Insistindo nos chutes de longe, os pernambucanos abriram o placar. Richard Franco aproveitou sobra, finalizou de fora da área, a bola bateu na trave e entrou. A trave ainda apareceu novamente: Maycon Douglas acertou o poste, mas estava impedido.

continua após a publicidade

Partida entre Retrô e Fortaleza, pela Copa do Brasil de 2025 (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

No intervalo, Vojvoda realizou três mudanças buscando uma reação tricolor. O Retrô seguiu finalizando e exigindo intervenções de João Ricardo. Em jogada rápida no escanteio, Breno Lopes chutou e exigiu grande defesa de Volpi.

Depois, os mandantes quase ampliaram. Iba Ly recebeu em posição legal, concluiu, João Ricardo defendeu e Gustavo Mancha complementou para tirar na linha do gol. No lance seguinte, o arqueiro tricolor fez grande defesa em novo chute de Iba Ly.

Os minutos finais foram de pressão do Fortaleza, enquanto que o Retrô explorava espaços nos contra-ataques. Em bola rebatida na área, Lucero aproveitou a sobra para empatar. O Tricolor quase virou com Martínez, mas Volpi salvou os donos da casa. Antes do apito final, Iba Ly ainda finalizou com perigo para fora e Breno Lopes exigiu nova defesa de Volpi. Assim, o empate se consolidou no placar.

➡️ Confira tudo sobre a Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

RETRÔ 1 X 1 FORTALEZA

COPA DO BRASIL - TERCEIRA FASE

🗓️ Data e horário: terça-feira, 29/04/2025 - 19h

📍 Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

🥅 Gols: Richard Franco aos 31 min do 1º T (RET); Lucero aos 42 min do 2º T (FOR)

🟨 Cartões amarelos: Salomão, Rayan (RET); Bruno Pacheco, David Luiz, Yago Pikachu (FOR)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

🏁 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

RETRÔ (Técnico: Milton Mendes)

Volpi; Gedeilson, Rayan, Claudinho e Salomão; Richard Franco, Gledson e Radsley; Maycon Douglas (Bruno Marques), Fernandinho (Iba Ly) e Fialho (Diego Guerra).

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Mancuso (Yago Pikachu), David Luiz, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Pol Fernández (Emmanuel Martínez), Zé Welison e Calebe (Marinho); Kervin Andrade (Lucero), Deyverson e Allanzinho (Breno Lopes).