Lucero fala em ‘primeiro tempo ruim’ do Fortaleza e pede reação

O Fortaleza visitou o Retrô e empatou em 1 a 1 na noite desta terça-feira (29), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida aconteceu na Arena Pernambuco. Lucero, autor do gol tricolor, frisou o desempenho abaixo no primeiro tempo e disse que o time precisa trabalhar para evoluir.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

— Muito feliz por voltar a marcar. É muito importante para um atacante, um camisa 9. Sobre o jogo, um primeiro tempo ruim, temos que reconhecer. Temos um bom elenco, somos um grande time. Acho que a imagem que temos que ter é a do 2º tempo. Propor o jogo, lutar mais a frente - relatou.

— É continuar trabalhando, porque temos muitos bons jogadores. Boa torcida, boa diretoria. Temos tudo para estar bem. Temos que continuar trabalhando - finalizou o atleta do Leão.

continua após a publicidade

Lucero anota o gol de empate do Fortaleza na partida contra o Retrô, pela Copa do Brasil de 2025 (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Lucero volta a marcar pelo Fortaleza após sete partidas

Com o gol diante do Retrô, Lucero voltou a marcar pelo Fortaleza depois de sete jogos. O último tento tinha sido contra o Fluminense, na estreia do Leão no Campeonato Brasileiro. A equipe venceu por 2 a 0. Tal resultado foi também o último triunfo do Tricolor, que alcançou oito duelos sem um resultado positivo.

Lucero e Deyverson têm alternado na titularidade da equipe de Juan Pablo Vojvoda. Em alguns momentos, os atacantes chegaram a atuar juntos, como ocorreu contra os pernambucanos.

continua após a publicidade

No jogo, Richard Franco abriu o placar para os mandantes. Vojvoda mexeu em busca de uma reação e a recompensa veio na reta final. Após disputa de bola na área, Lucero aproveitou a sobra para igualar o marcador e balançar as redes pela oitava vez no ano. A partida de volta será no dia 21 de maio (quarta-feira), na Arena Castelão.