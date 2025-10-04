Fortaleza terá dupla de volta contra o Juventude; veja provável escalação

O Fortaleza visita o Juventude neste domingo (5), às 18h30 (de Brasília), valendo pela 27ª rodada do Brasileirão. O técnico Martín Palermo terá o retorno de uma dupla importante para a escalação da equipe.

O lateral-direito Mancuso e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que cumpriram suspensão na derrota por 2 a 0 para o São Paulo, estarão de volta. Brítez e Diogo Barbosa, substitutos no revés, tiveram atuações apagadas.

Por outro lado, o Leão continua com problemas no departamento médico. O goleiro João Ricardo é dúvida por conta de uma tendinite no ombro direito. O lateral-esquerdo Weverson segue com edema no músculo adutor da coxa direita e o meia Lucca Prior entrou no DM com um desconforto no púbis.

Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Assim, uma provável escalação do Fortaleza contra o Juventude é: Brenno (João Ricardo); Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Yago Pikachu, Deyverson e Breno Lopes (Herrera).

O Tricolor tentará pontuar em um confronto direto contra o rebaixamento. O Fortaleza é o atual 19º colocado neste Brasileirão, com 21 pontos. O Juventude, logo acima em 18º lugar, tem 23.

