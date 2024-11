Fortaleza tem novidade na escalação para encarar o Fluminense

O Fortaleza está escalado com novidade para enfrentar o Fluminense nesta sexta-feira (22), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. Sem Matheus Rosseto, suspenso por receber o terceiro cartão amarelo diante do Vasco, Juan Pablo Vojvoda definiu Zé Welison como o substituto do volante.

Além da escolha no meio de campo, o Laion tem mudança na linha de defesa. O lateral-direito Tinga, titular contra o Cruz-Maltino, volta ao banco de reservas e dá lugar a Emanuel Brítez. Assim, é provável que a equipe retorne ao esquema com três zagueiros, já que Kusevic e Titi estão mantidos entre os 11 titulares.

Desta forma, Juan Pablo Vojvoda manda o Fortaleza a campo contra o Fluminense com: João Ricardo; Britez, Kuscevic e Titi; Rossetto, Hércules, Zé Welison e Emmanuel Martínez; Marinho, Moisés e Juan Lucero.

O que vem por aí?

Fluminense e Fortaleza se enfrentam nesta sexta-feira (22), em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão do SporTV e Premiere. O Flu ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro com 37 pontos, enquanto o Fortaleza é o terceiro colocado, com 63 pontos.

