O Fortaleza iniciou sua caminhada na Copa Libertadores de 2025 com derrota por 3 a 0 para o Racing-ARG, na noite desta terça-feira (1º), na Arena Castelão. Apesar do placar, o goleiro João Ricardo foi o grande destaque do Leão no embate, com diversas defesas difíceis. Após o duelo, o arqueiro falou sobre o desempenho do time.

O atleta citou que o elenco gostaria de conquistar uma vitória diante dos seus torcedores, mas sofrer um gol cedo atrapalhou o plano de jogo. Em busca do empate, o Tricolor cedeu espaços e o "desespero" prevaleceu após o segundo tento argentino.

— Não fizemos um grande jogo. Sofremos bastante. Sabíamos da qualidade da equipe do Racing, da qualidade ofensiva. Criaram muitas oportunidades, foram felizes nos gols. Não dá para tirar muito aprendizado. É erguer a cabeça, se preparar para a próxima, temos jogos importantes. A gente lamenta pela derrota, mas o ano está só começando. Vamos trabalhar e melhorar para buscar as vitórias - relatou o camisa 1.

João Ricardo evita derrota maior

Pouco organizado, o Fortaleza viu o rival ter uma atuação inspirada no confronto. Salas marcou no primeiro tempo, enquanto que Almendra e Sosa ampliaram na etapa final. Vojvoda chegou a desfazer o esquema de três zagueiros em busca de uma reação, mas não obteve sucesso.

O Racing finalizou em 24 oportunidades e João Ricardo realizou oito defesas, sinalizando que a derrota poderia ter sido maior se não fosse o desempenho do goleiro - seis das oito intervenções foram dentro da área.

Agenda do Fortaleza

Virando a chave e pensando no Brasileirão, o Fortaleza terá pela frente o Mirassol no próximo domingo (6), fora de casa. Depois, pela Libertadores, o clube visita o Colo-Colo-CHI no dia 10 (quinta-feira). Como os chilenos empataram com o Atlético Bucaramanga-COL na estreia, o Tricolor é o último colocado do grupo E, sem pontos.