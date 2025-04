Fortaleza anuncia saída de Alex Santiago, diretor de futebol

O Fortaleza anunciou, na manhã desta quinta-feira (3), a saída do diretor de futebol Alex Santiago. Conforme a nota divulgada pelo clube, o desligamento foi uma decisão unânime por parte da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração.

Alex Santiago era vice-presidente do Leão e assumiu a presidência no final de 2023, quando Marcelo Paz renunciou para se tornar CEO da SAF tricolor. Em novembro de 2024, Alex informou que não concorreria à reeleição e aceitaria o convite para retornar ao cargo de diretor de futebol. O atual presidente do Fortaleza é José Rolim Machado, sendo o 95º na história do clube.

Em um pronunciamento por vídeo, Alex destacou que tomou a decisão por conta própria e que não aceitaria questionamentos à sua honestidade. Sua fala frisou que, apesar de triste e magoado, está de "alma leve" por todas as suas contribuições ao clube.

O profissional relatou uma denúncia em relação à premiação do elenco do Fortaleza Futsal de 2024, por conta da conquista do Campeonato Brasileiro. De acordo com Alex, houve erro no repasse da gratificação aos jogadores.

Confira a nota do Fortaleza sobre Alex Santiago na íntegra:

O Fortaleza Esporte Clube – SAF vem a público comunicar o desligamento do Diretor de Futebol, Sr. Alex Santiago.

A decisão foi tomada de forma unânime pela Diretoria Executiva em conjunto com o Conselho de Administração, órgão máximo de Administração da SAF do Fortaleza Esporte Clube.

A administração do Clube segue comprometida com a transparência, efetuando as mudanças necessárias para fortalecer a gestão, renovar processos e assegurar o melhor para o Fortaleza Esporte Clube e toda a sua torcida.

É nossa responsabilidade garantir que o Fortaleza siga trilhando o caminho do profissionalismo, da competitividade e da excelência.