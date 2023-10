O Fortaleza subiu no ranking de melhores clubes do mundo da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). O Leão do Pici já aparece em 13º na lista e pode subir ainda mais se conquistar o título da Copa Sul-Americana. Finalista da competição, o time nordestino também faz boa campanha no Campeonato Brasileiro, no qual já é o sexto colocado, com 42 pontos.