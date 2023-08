>Assista aos jogos do seu clube do coração com aquela gelada! Copo Stanley a partir de R$120,00



Em ritmo de crescimento, o Leão do Pici também encara o desafio das quartas de final da Sul-Americana, contra o América-MG. Até o momento, o Fortaleza já recebeu US$ 2,55 milhões (R$ 12,4 milhões) em premiações durante a competição. Na última participação do clube, em 2020, foi eliminado na etapa inicial para o Independiente.



- Conseguimos notar a evolução do Fortaleza a cada temporada, com campanhas de melhor aproveitamento e chegando mais longe nas competições. O segundo turno da Série A, com certeza, será muito difícil, com todos os clubes reforçados e com investimentos, mas vamos buscar os 45 pontos e continuar. A Sul-Americana também, com um grande grau de dificuldade. O América-MG se classificou contra Colo-Colo e Bragantino, estamos esperando um jogo duro também - afirma Marcelo Paz, presidente do clube do Pici.



No Brasileirão, o Tricolor enfrenta o Internacional, no próximo sábado (19), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Já na Sul-Americana, os jogos estão programados para os dias 24, no Independência, e 31 na Arena Castelão.