Inspirado nos anos 90, Fortaleza lança novo uniforme em celebração ao Dia dos Pais

O Fortaleza lançou nesta terça-feira (6) um uniforme especial em homenagem ao Dia dos Pais, com uma estética inspirada nos anos 1990.

O modelo é assinado pela Volt Sport, fornecedora brasileira de material esportivo, e resgata elementos clássicos ao apostar no estilo visual da década. Além disso, reforça a ligação do clube com o estilo de vida urbano.

O Manto Tricolor é uma camisa alternativa com visual predominantemente vermelho, grafismos geométricos no tecido e detalhes em azul-marinho nas mangas e na gola.

O destaque fica por conta do colarinho em “V”, que traz o ano de fundação do clube, remetendo aos antigos uniformes, além da faixa horizontal azul com linhas brancas no centro da camisa.

Saiba como comprar:

Outro elemento marcante da camisa é o escudo histórico do Tricolor do Pici, de 1918, em referência às cores da bandeira francesa: vermelho, azul e branco.

O uniforme de goleiro segue o mesmo estilo, mas na cor azul, com uma inversão das cores tradicionais.

— Essa camisa do Fortaleza é um tributo à memória afetiva do futebol, mas sem abrir mão do estilo. Buscamos traduzir o espírito vibrante dos anos 90 com um design que converse com o torcedor de hoje. O resultado é uma peça que vai além do campo — ela faz parte do cotidiano de quem vive o clube intensamente — afirmou Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

O uniforme do Dia dos Pais também integra a Coleção Anos 90, lançada pela Volt Sport simultaneamente para nove clubes do futebol brasileiro.

A proposta é resgatar a memória afetiva do torcedor e promover um diálogo entre gerações — no caso do Fortaleza, um diálogo de pai para filho.

O novo Manto Tricolor estará disponível nas versões masculina, feminina, plus size e infantil-juvenil.

As vendas serão realizadas pelo e-commerce da marca e também em lojas físicas, com preços a partir de R$ 329,99.

Nesta quarta-feira (6), o Leão do Pici também divulgou uma linha casual com agasalhos e camisas retrô, inspirados nos anos 90 no estilo Bloke Core.

Agenda Fortaleza:

09.08 - Fortaleza x Botafogo - 20h30 - Castelão (CE) - 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

12.08 - Fortaleza x Vélez Sarsfield (ARG) - 19h - Castelão (CE) - ida das oitavas da Libertadores

16.08 - Fluminense x Fortaleza - 16h - Maracanã - 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

19.08 - Vélez Sarsfield (ARG) - 19h - José Amalfitani - volta das oitavas da Libertadores

23.08 - Fortaleza x Mirassol - 16h - Castelão (CE) - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

31.08 - Internacional x Fortaleza - 20h30 - Beira-Rio - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro