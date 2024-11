Fortaleza atropela Juventude e volta a sonhar com título do Brasileirão

Moisés comemorando gol em Juventude x Fortaleza (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 20:46 • Caxias do Sul (RS)

O Fortaleza venceu o Juventude, por 3 a 0, neste sábado (2), em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. Os gols do jogo foram marcados por Moisés, Mancuso e Kuscevic.

Com o resultado, o Laion fica na 3ª posição, a apenas um ponto do vice-líder, Palmeiras, e quatro do Botafogo, no topo da tabela. Já o Juve amarga a 18ª colocação, com 34 pontos, e perde a oportunidade de deixar a zona da degola.

Como foi o jogo entre Fortaleza e Juventude?

Apesar do placar elástico, os númores finais da partida mostram que o Juventude conseguiu ser tão agressivo quanto o Fortaleza. No total, foram 24 finalizações. 10 para o Laion e 14 para o Papo. A posse de bola e o número de passes ficaram para o Juve.

O jogo ficou mais no controle do Tricolor depois que marcou o primeiro gol, com Moisés aos 47 minutos do segundo tempo. Isso porque, aos 52, o time ampliou, com Mancuso, de fora da área. O Fortaleza entrou para a segunda etapa com a vantagem de 2 a 0 e teve tranquilidade para fechar o placar com Kuscevic, aos 25 minutos.

O que vem por aí?

A próxima partida do Fortaleza é contra o Vasco, pelo Brasileirão, no sábado (9), às 19h (de Brasília). O compromisso do Juventude é exatamente no mesmo dia e horário, contra o Bahia.

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 3 FORTALEZA

32ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 2 de novembro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

🥅 Gols: Moisés (45'/1°T); Mancuso (52'/1°T) e Kuscevic (25'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Brítez e Bruno Pacheco (FOR); Zé Marcos, Ronaldo, Edson Carioca (JUV)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Fábio Matias)

Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Lucas Freitas; Ronaldo, Jadson e Mandaca; Lucas Barbosa, Edson Carioca e Gilberto

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi e Mancuso; Matheus Rossetto, Hércules e Martinez; Marinho, Lucero e Moisés

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Daniel Paulo Ziolli

Vojvoda levou o Fortaleza à melhor campanha da história de um time nordestino no Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)