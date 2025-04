Colo-Colo-CHI e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. O duelo acontece no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago (Chile). Jorge Almirón e Juan Pablo Vojvoda definiram as escalações.

continua após a publicidade

Escalação do Colo-Colo

Na primeira rodada, o Colo-Colo visitou o Atlético Bucaramanga-COL e empatou em 3 a 3. A equipe busca sua primeira vitória nesta edição para tentar uma vaga nas oitavas. Jorge Almirón manteve o esquema com três zagueiros, como foi contra os colombianos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A escalação dos chilenos traz nomes como Isla e Vidal, que acumulam passagens pelo futebol brasileiro. O artilheiro Correa, com seis gols na temporada, também está presente. Os mandantes entram em campo com: Cortés; Saldivia, Amor e Vegas; Isla, Pavez, Arturo Vidal, Cepeda e Aquino; Rodríguez e Correa.

continua após a publicidade

Escalação do Fortaleza

O Tricolor chega pressionado para o confronto. Na estreia pela Libertadores, o time perdeu por 3 a 0 para o Racing-ARG, na Arena Castelão. Assim, uma vitória é essencial para seguir com chances de classificação para o mata-mata.

Vojvoda voltou a adotar o esquema com três zagueiros, mas colocou Mancuso em vez de Yago Pikachu na ala pela direita. O argentino era dúvida porque foi substituído com dores no empate em 1 a 1 com o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Mirassol x Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/FEC)

Além disso, o zagueiro Titi deu lugar ao jovem Gustavo Mancha, de 20 anos. David Luiz e Kuscevic estarão ao seu lado na defesa. O meio-campo terá o trio Sasha, Martínez e Pol Fernández. Marinho e Lucero serão os atacantes.

O time entra em campo com: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Mancuso, Lucas Sasha, Martínez, Pol Fernández e Diogo Barbosa; Marinho e Lucero.