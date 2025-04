O Fortaleza foi superado pelo Vitória por 2 a 1 na última quarta-feira (16), no Barradão, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Deyverson, que entrou no 2º tempo da partida, falou sobre o jogo e destacou o empenho do grupo para obter resultados melhores.

— A gente está se impondo dentro de campo, jogando com garra e determinação. Vontade não está faltando, de nenhum jogador. Eu acho que as bolas têm que entrar. Espero que no próximo jogo as bolas possam entrar e a gente possa fazer gol, para sair com a vitória e dar alegria ao nosso torcedor - contou o camisa 18.

Em campo, Janderson abriu o placar para os mandantes no 1º tempo. O Fortaleza empatou no início da etapa final, com assistência de Pol Fernández e conclusão de Diogo Barbosa. No entanto, Matheuzinho aproveitou cruzamento de Jamerson e deu a vitória para os baianos.

Partida entre Vitória e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Deyverson foi a campo após o intervalo e registrou três finalizações, sendo uma na trave, quando o jogo ainda estava empatado em 1 a 1. Esta foi a sua quinta partida pelo Tricolor - sem gols ou assistências até então.

Nos últimos dez embates que disputou, o Fortaleza venceu dois (Ferroviário e Fluminense) e sofreu gols em sete. Além disso, o time amarga uma sequência de seis jogos sem triunfar como visitante - a estatística não contabiliza o duelo contra o Colo-Colo-CHI, pela Copa Libertadores, que foi cancelado.

Agenda do Fortaleza

Depois do revés contra o Vitória, o Fortaleza terá pela frente o Palmeiras no domingo (20), valendo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Arena Castelão a partir das 18h30 (de Brasília). Os paulistas vêm de triunfo por 1 a 0 sobre o Internacional, fora de casa.