No segundo tempo, o controle do Leão do Pici seguiu, com algumas chances também para o Internacional. Aos 26'/2°T, Iarley aproveitou grande falha do goleiro Gabriel Raulino e dominou a sobra e, com o gol vazio, marcou seu hat-trick na partida. Para fechar o caixão, Paulo Roberto acertou linda cobrança de falta no ângulo e fez o quarto do Tricolor.