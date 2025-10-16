Após derrota, Fortaleza fica a sete pontos de sair do Z4 da Série A

O Fortaleza segue em uma delicada situação na luta contra o rebaixamento. O time foi superado pelo Vasco por 2 a 0 na última quarta-feira (15), em casa, pela 28ª rodada do Brasileirão. Assim, a distância para sair do Z4 agora é de sete pontos.

O Tricolor vinha de uma vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, o que trouxe certo ânimo e reduziu a distância para quatro pontos. Nesta quarta, o clube passou a ter um jogador a mais ainda no 1º tempo, com a expulsão de Hugo Moura no Cruz-Maltino.

Em vantagem numérica, o Leão pressionou o Vasco e acumulou chances no 2º tempo, sem sucesso. Os cariocas abriram o placar antes do intervalo e, na reta final do jogo, selaram o 2 a 0. O Fortaleza já tinha perdido para o São Paulo em situação parecida, também com um a mais.

Partida entre Fortaleza e Vasco, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Na mesma rodada, o Santos recebeu o Corinthians e triunfou por 3 a 1. Assim, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda subiu para 31 pontos. O Fortaleza segue com 24 e o Vitória, que abre o Z4, tem 25.

Diante do Cruzeiro, no sábado (18), o Tricolor terá como desfalques certos os zagueiros Kuscevic e Gastón Ávila, o meio-campista Pablo Roberto e os atacantes Deyverson e Bareiro.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do revés contra o Vasco, o Fortaleza voltará a campo no sábado (18). O adversário será o Cruzeiro, fora de casa, valendo pela 29ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).