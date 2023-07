Assim tivemos, pela 5ª vez consecutiva, vitória de Verstappen – e pela 11ª, também consecutiva, da Red Bull. O time austríaco igualou o fantástico recorde da McLaren, vencendo 10 de 10 corridas na mesma temporada. Para alegria dos fãs locais, a Union Jack tremulou no pódio duplamente, com Norris e Hamilton o completando. Merece destaque também a 4ª posição de Oscar Piastri, demonstrando o talento que o levou a ser campeão de F3 e F2 já na temporada de estreia. Na sequência chegaram George Russel, Perez, Fernando Alonso e Alex Albon, fechando 4 pilotos ingleses entre os 8 primeiros. No campeonato, Verstappen abriu uma diferença de humilhantes 99 pontos sobre Perez. Mas falando em Red Bull e humilhação, a grande novidade do momento foi noticiada após o GP, uma pedra que já havia sido cantada aqui na coluna: Nick de Vries, após 10 corridas sem marcar ponto, foi “promovido para o mercado”. No seu lugar na Alpha Tauri assume o Veterano Daniel Ricciardo, lembrando que, como advertia Machado de Assis, “são profundas as molas da vida”. Do jeito que Perez está mal, convém também ele por suas barbas de molho. Quando a música do Dr. Helmut Marko parar, pode não sobrar cadeira.