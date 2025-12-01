Eric Faria elogia atuação de titular do Flamengo após título da Libertadores: 'Um monstro'

Durante o programa "Seleção Sportv", o comentarista Eric Faria elogiou a atuação do lateral Alex Sandro na grande final da Libertadores, contra o Palmeiras, no último sábado (29), e analisou as principais características do defensor, que construiu parte de sua carreira atuando na Europa.

Segundo o jornalista, Alex Sandro tem uma leitura de jogo aprimorada e dificilmente é driblado pelos adversários. Para Eric Faria, ele tem características diferentes do estilo de laterais do futebol brasileiro, como Júnior e Branco, que contribuíam muito ofensivamente, mas vem acumulando grandes atuações com a camisa do Flamengo.

- O Alex Sandro é um monstro de jogador. A gente minimiza muito o Alex Sandro, ele tem 10 anos de Europa, é difícil ser driblado, você olha o jogo e repara que ele não é esse lateral que a gente se acostumou, com muitas chegadas ofensivas, como Branco e Júnior. Mas assim, o Alex Sandro tem uma leitura de jogo muito boa, ele pegou o Estêvão no jogo do Allianz Parque e o Estêvão não se criou, olha tudo que ele está fazendo na Europa - disse Eric Faria, comentarista da Globo.

Contratado no início da temporada, Alex Sandro assumiu a titularidade na equipe de Filipe Luís e já pode garantir outro título. Para isso, o Flamengo precisa garantir a vitória contra o Ceará na próxima quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), para comemorar o eneacampeonato brasileiro.

Flamengo tem semana decisiva no Brasileirão

Texto por: Lucas Bayer

Tetracampeão da Libertadores, o Flamengo tem uma decisão muito importante pelo Brasileirão nesta semana. Na quarta-feira (3), no Maracanã, o time de Filipe Luís pode erguer mais uma taça na temporada. Afinal, na partida contra o Ceará, às 21h30 (de Brasília), uma vitória garante à equipe carioca a conquista do eneacampeonato brasileiro.

Na liderança do Brasileirão, o Flamengo depende apenas de si mesmo para conquistar mais um título. Atualmente, a equipe rubro-negra conta com 75 pontos. Na sua cola, o Palmeiras, segundo colocado, tem 70, enquanto o Cruzeiro, na terceira posição, soma 69.

Ou seja, restando apenas duas rodadas para o término da competição, o Flamengo conquista o troféu com uma vitória diante do Ceará. Caso ela não venha na próxima rodada, o Rubro-Negro precisará vencer o Mirassol, fora de casa, no último jogo da competição para não depender de outros resultados.

Segundo apuração do Lance!, a CBF levará para a partida a taça do Brasileirão. Assim, caso o Rubro-Negro confirme a conquista da competição, os jogadores erguerão o troféu — o segundo em menos de uma semana.

