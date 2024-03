Zagueiro da Espanha provoca Vini Jr nas redes sociais: ‘Queria dançar?’

Vini Jr discute com jogadores da Espanha durante amistoso (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 10:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Cercado de tensão e discussões, o empate por 3 a 3 entre Espanha e Brasil teve um novo capítulo nas redes sociais. O zagueiro Aymeric Laporte, do Al-Nassr, republicou um vídeo de um empurrão de Vini Jr. e ironizou o comportamento do atacante brasileiro.



- Talvez quisesse dançar? - escreveu Laporte, seguido de emojis com risadas.



O defensor ex-Manchester City fez referência às comemorações de Vini Jr, que viraram tema de debate na Espanha nas últimas temporadas. O atacante do Real Madrid sofreu insultos racistas em um famoso programa de TV do país, durante uma discussão sobre o assunto.



A publicação compartilhada por Laporte tinha a frase "Só queria jogar futebol" e fazia referência à declaração de Vini Jr em entrevista coletiva na última segunda-feira (25).

Brasil e Espanha empataram por 3 a 3 no Santiago Bernabéu. Rodri, duas vezes, e Dani Olmo fizeram os gols espanhóis, e Rodrygo, Endrick e Paquetá marcaram os gols brasileiros.

Vini Jr em ação pelo Brasil em amistoso contra a Espanha (Foto: Thomas Coex/AFP)