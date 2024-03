Endrick e Lucas Paquetá comemoram gol de empate do Brasil contra a Espanha (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 10:10 • Rio de Janeiro (RJ)

A comemoração dos jogadores do Brasil no gol que garantiu o empate por 3 a 3 contra a Espanha, na terça-feira (26), foi ironizada pela imprensa local. Os jornais Marca e As se surpreenderam com a vibração de Lucas Paquetá e cia. na partida amistosa.



- Se Brasil comemora como se fosse Copa do Mundo, é por alguma coisa... - escreveu o Marca.



- Vai dar o que falar: a comemoração do Brasil que ninguém entendeu - destacou o As.

O diário As também publicou imagens da comemoração nas redes sociais e questionou:

– Brasil se excedeu um pouco na celebração por ser só um gol em um amistoso, não?



Brasil e Espanha empataram por 3 a 3 no Santiago Bernabéu. Rodri, duas vezes, e Dani Olmo fizeram os gols espanhóis. Rodrygo, Endrick e Paquetá marcaram os gols brasileiros.

A Seleção volta a campo no dia 7 de junho, em amistoso contra o México. Depois, pega os Estados Unidos, no dia 12 do mesmo mês, e dia 24, estreia na Copa América contra a Costa Rica.

