Fernanda Campos revela suposto flerte com Yuri Lima, agora ex de Iza (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 15:35 • Rio de Janeiro (RJ)

A novela entre a cantora Iza e o, agora ex-companheiro, Yuri Lima ganha capítulos novos a cada dia. Agora, a influenciadora Fernanda Campos, ex-affair de Neymar, publicou um vídeo de um suposto flerte do jogador do Mirassol, enquanto ele mantinha relacionamento com Iza. Este seria o terceiro caso envolvendo o atleta.

🚨FAMOSOS: Fernanda Campos, ex-affair de Neymar, expõe mensagens recebidas de Yuri Lima, ainda enquanto o atleta se relacionava com a cantora IZA.



No dia 30 de Junho, há cerca de 2 semanas, o atleta flertou: - “Eu ‘queria mais’ ver ao vivo, ver em fotos não tem graça” pic.twitter.com/LdPNLApuzO — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) July 14, 2024

A cantora Iza usou as redes sociais para revelar que foi traída pelo jogador Yuri Lima, do Mirassol. Em longo vídeo, a artista lamentou o ocorrido e anunciou que não está mais com o jogador. O agora ex-casal espera uma filha, Nala.

- Eu e o Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal. Queria, enfim, parar por aqui, e pedir só para vocês respeitarem o meu momento. Afinal,estou grávida. Mas acho que o vai acontecer a partir de agora é um show de horrores. Um circo mesmo. Ele me traiu - disse Iza em vídeo.

Fernanda Campos é ex-affair de Neymar e teria mantido conversas com Yuri Lima (Foto: Reprodução)

Após o anúncio da cantora Iza sobre a traição de Yuri Lima, internautas invadiram o perfil do Mirassol, clube do jogador, para criticá-lo. A publicação da equipe paulista já ultrapassou os 1,5 mil comentários.

Iza e Yuri Lima oficializaram o namoro em fevereiro do ano passado. Contudo, os dois já haviam se relacionado no Revéillon de 2022 para 2023. Revelado pelo Audax-SP, Yuri Lima jogou também por Audax-RJ, Santos, Fluminense, Cuiabá e Juventude.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O pivô da separação entre a cantora e o volante, foi Kevelin Gomes. A criadora de conteúdo adulto postou em suas redes sociais um vídeo de pronunciamento dando detalhes das conversas.