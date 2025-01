Yuri Lima compartilha momento com Iza pela primeira vez após reatar namoro

O jogador Yuri Lima compartilhou pela primeira vez uma foto com a cantora Iza após reatar namoro. O fato aconteceu nesta quarta-feira (29) através de uma publicação no Instagram. Além do registro com a amada, o atleta também compartilhou uma sequência de fotos em um resort no nordeste.

O casal apareceu juntinho no registro. Os dois estavam lado a lado dentro de uma piscina com vista paradisíaca no Tivoli Escoresort Praia do Forte, em Mara de São João, na Bahia. Yuri legendou a postagem com a mensagem "dumpt" referência a prática nas redes sociais de compartilhar multiplas fotos em uma publicação.

Registro de Yuri Lima com a cantora Iza (Foto: Reprodução/Instagram)

Yuri Lima e Iza

No início de janeiro, o jogador divulgou o retorno do relacionamento com a cantora. Através de uma publicação nas redes sociais, o atleta se declarou para a artista e a agradeceu por ter sido perdoado após uma traição. Os dois são pais da Nala, de três meses.

O momento conturbado na relação do casal aconteceu em julho do ano passado. Na época, o jornalista Leo Dias descobriu uma traição do jogador no relacionamento. Iza se encontrava grávida no período e foi avisada antecipadamente pela equipe do comunicador. Assim, ela pode anunciar o término publicamente antes da notícia viralizar.

Desde então, os dois se resguardaram e não falaram sobre o assunto. Contudo, as especulações apontavam uma possível reconciliação recente entre o casal. Yuri foi o primeiro a confirmar as informações publicamente.