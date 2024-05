Yuri Alberto comemora com bola na barriga e reação de Cléber Machado viraliza

Yuri Alberto marcou gol em Corinthians x América-RN (Foto: Marcello Zambrana/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 21:42 • São Paulo (SP)

Cerca de uma semana após comemorar com duas bolas na barriga, Yuri Alberto celebrou mais um gol com o mesmo gesto, dessa vez, com uma bola só em Corinthians x América-RN. O jogador causou confusão em Cléber Machado, narrador do Prime Video, que brincou com a situação após entender as homenagens do atacante.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Outro dia ele colocou duas bolas, está esperando gêmeos. Agora é só uma bola - começou Cléber, que foi corrigido pelo comentarista Rafael Oliveira.

- Não sei se mudou alguma coisa de lá para cá, mas o Yuri explicou que os gêmeos são da tia dele, é a tia que está grávida - disse o jornalista.

- Desculpa então, Yuri. Mas todo mundo que coloca a bola na barriga a gente acha que está grávido. Então é a tia que está grávida? Agora, então, ele homenageou alguém que não está esperando gêmeos. O Yuri Alberto é o artilheiro que homenageia as futuras mamães - terminou o narrador.

➡️O mata-mata da Copa do Brasil está pegando fogo! Abra a sua conta e faça já a sua aposta no Lance! Betting

Yuri Alberto colocou as duas bolas na barriga após marcar contra o Argentinos Jrs. Em entrevista após o jogo pela Sul-Americana, o jogador explicou que a comemoração era uma homenagem à tia, que está grávida de gêmeos. Dessa vez, o atacante afirmou que o gesto foi para a prima.

- Esse gol foi para minha prima, que está grávida, a Karen. Vai ser mãe de um menininho. Dedicar esse gol para ela, que é muito importante - explicou Yuri.