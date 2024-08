Web vai à loucura com pênalti marcado para o Cuiabá contra o Atlético-MG: ‘Piada’

Cuiabá celebrando gol contra o Atlético-MG na Arena MRV (Foto: Divulgação / Cuiabá)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 18:30 • Rio de Janeiro

O empate entre Atlético-MG e Cuiabá por 1 a 1, deste sábado (17), na Arena MRV foi marcado por polêmica de arbitragem. Ainda no primeiro tempo, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda marcou um pênalti para a equipe de Mato Grosso com o auxílio do VAR que gerou revolta nas redes sociais.

No lance, o lateral Mariano teve um encontrão com zagueiro Marllon, o derrubando dentro da área. Imediatamente, o árbitro de campo foi acionado pelo recurso de vídeo para rever o lance. Ao se deparar com a cena, Davi de Oliveira não hesitou ao marcar a penalidade.

Contudo, a decisão gerou revolta nas redes sociais. Torcedores classificaram a marcação como "absurda" e ainda a classificaram como "roubo". A penalidade fez o Cuiabá chegar ao empate do confronto nos pés do atacante Pitta. Posteriormente, o Atlético-MG não conseguiu voltar a marcar e amargou um empate na Arena MRV.