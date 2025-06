Palpite Bayern de Munique x Boca Juniors – Mundial de Clubes – 20/06/2025

Bayern de Munique e Boca Juniors se enfrentam na segunda rodada do Mundial de Clubes nesta sexta-feira (20), às 22h (horário de Brasília). Em caso de nova vitória, o clube alemão garante vaga antecipada nas oitavas de final. O local da partida será no Estádio Hard Rock, em Miami (EUA).

Mercado: vencedor da partida na F12 Bet

Bayern de Munique - 1.21 Empate - 7.00 Boca Juniors - 12.00

As odds foram verificadas no momento da produção desse palpite e estão sujeitas a alterações.

Use o código promocional F12 Bet para se registrar na plataforma de apostas e fazer seus palpites no Mundial.

Palpite Bayern de Munique x Boca Juniors

O Bayern não desperdiçou a chance de encarar um clube semi-amador na estreia, aplicando a maior goleada da primeira rodada ao vencer o Auckland City por 10 a 0. Já o Boca Juniors teve atuação surpreendente contra o Benfica e conseguiu um empate por 2 a 2, mas com gosto de derrota após abrir dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo.

Apesar da sólida estreia do Boca, a diferença de nível entre os elencos é indiscutível. O Bayern tem mais opções no setor ofensivo, mais qualidade individual e deve controlar a posse de bola durante maior parte da partida. O favoritismo é dos Bávaros, que devem garantir o avanço antecipado às oitavas de final.

Ir para a F12 Bet

Nosso palpite para o jogo: Bayern de Munique vence

Com base na superioridade técnica e o desempenho avassalador na estreia, o palpite Bayern de Munique x Boca Juniors vai para a vitória do clube alemão na segunda rodada do Mundial de Clubes.

1.21 na F12 Bet

Odds foram consultadas em 18/06/2025 e estão sujeitas

a alterações.

As últimas notícias do Bayern de Munique

Na primeira rodada do Mundial de Clubes, o Bayern de Munique não desperdiçou a oportunidade de encarar um clube semi-amador, Auckland City, no Estádio TQL.

Em domínio absoluto dos Bávaros durante os 90 minutos, o clube alemão ganhou por 10 a 0. Jamal Musiala foi o destaque com três gols marcados, e Harry Kane, artilheiro da equipe na temporada 2024-25, não balançou as redes.

Vale ressaltar que o Bayern é o atual campeão da Bundesliga e aparece como forte candidato ao título no Mundial, atrás apenas do PSG, Real e Manchester City.

As últimas notícias do Boca Juniors

O Boca Juniors ainda não conseguiu ter campanhas de destaque na atual temporada. Além disso, decepcionou seu torcedor após cair na fase de qualificação da Copa Libertadores.

No Mundial, estreou contra o atual vice-campeão português, Benfica, e surpreendeu pelo sólido início. Antes dos 30 minutos, abriu ampla vantagem no marcador, com gols marcados por Miguel Merentiel e Battaglia.

Porém, o Benfica não se deu por vencido e reagiu rapidamente. Antes do intervalo, Di Maria empatou de pênalti. Nos 45 minutos finais, Otamendi aproveitou o passe de Kokcu para igualar o marcador em 2 a 2.



Onde assistir Bayern de Munique x Boca Juniors?

A partida entre Bayern de Munique e Boca Juniors terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.