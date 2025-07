Dados vazados do GPS de Pedro pelo Flamengo viralizam na web: ‘Bizarro demais’

Os dados de desempenho físico de Pedro, do Flamengo, calculados via GPS, na partida contra o Red Bull Bragantino foram vazados nesta quinta-feira (24). O jornalista Venê Casagrande publicou captura de tela com supostos números do atacante no duelo em Bragança Paulista (SP), na última quarta-feira (23), pela 16ª rodada do Brasileirão. Os índices foram confirmados pela apuração do Lance!. O vazamento viralizou entre torcedores, que questionaram a sequência de notícias expostas do clube.

Web reage

O jogo foi o primeiro do camisa 9 como titular desde a polêmica que envolveu a diretoria e o técnico Filipe Luís. O comandante deixou o centroavante fora da lista de relacionados contra São Paulo e Santos, justificando a decisão com críticas à postura e intensidade de Pedro nos treinos, que seria o último em todos os quesitos segundo os dados coletados por GPS.

Por sua vez, admitiu o baixo desempenho nos treinamentos por incômodo com conversa vazada de dirigente do clube, que afirma que negociaria o jogador. O retorno do artilheiro aconteceu no último domingo (10), no clássico contra o Fluminense, vindo do banco de reservas e fazendo o gol da vitória rubro-negra por 1 a 0.

Diante do Bragantino, Pedro começou o jogo entre os titulares e atuou por 88 minutos, sendo substituído por Juninho já na reta final da partida. Na imagem vazada nas redes sociais, os dados apontam que o atleta percorreu 10.175 metros no jogo e atingiu velocidade máxima de 29,5km/h. Além disso, teve 58 acelerações acima dos 3m²/s, além de 57 desacelerações na mesma média.

O que significam os dados de Pedro em Bragantino x Flamengo?

O Lance! conversou com o preparador físico Fábio Ganime para entender a relevância dos índices de Pedro na partida contra o Massa Bruta. O especialista afirmou que, analisando de forma crua, os números são relativamente bons para um jogador das características do centroavante. Contudo, sem o contexto e a comparação com outros atletas do elenco (principalmente do ataque) e com partidas anteriores do camisa 9, a análise fica imprecisa.

Além disso, o profissional ressalta que, mais importante que ter índices elevados ou não, é necessário acompanhar como o corpo do atleta responde a esse esforço. Por isso, são calculados dados como a aceleração e desaceleração, que medem a capacidade muscular durante as contrações concêntricas e excêntricas, respectivamente.

