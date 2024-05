Web resgata vídeo de Carpini no São Paulo após anúncio em novo time: ‘Quanto mais perde, mais próximo da vitória’

Carpini foi anunciado no Vitória (Reprodução/Vitória)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 20:23 • São Paulo (SP)

Depois de Tiago Carpini ser anunciado no Vitória, alguns torcedores resgataram um vídeo de uma fala do treinador, ainda no comando do São Paulo, no qual ele dizia que 'quanto mais perdiam, mais próximo estavam da vitória.

Alguns associaram com o novo time do técnico e brincaram que 'ele estaria prevendo o futuro'. Carpini estava sem clube desde a sua demissão no Tricolor e foi anunciado na nova equipe nesta terça-feira (14), após a demissão do Condé.

- Quanto mais a gente ganha, mais próximo da derrota. Quanto mais a gente perde, mais próximo do Vitória - disse.

