Web relembra momentos históricos de Paulo Soares, o ‘Amigão’; veja vídeos

O Brasil acordou mais triste nesta segunda-feira (29). Paulo Soares, conhecido como “Amigão”, morreu aos 63 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos. Na web, os internautas lamentaram e relembraram momentos históricos do jornalista.

Ao lado de Antero Greco, falecido recentemente, Paulo Soares marcou gerações de fãs na apresentação do SportsCenter. A dupla, lembrada pelo bom humor e pela sintonia no ar, tornou-se referência na televisão esportiva brasileira.

➡️Morte de Paulo Soares gera comoção na imprensa esportiva: ‘Arrasado’

Nas redes sociais, os internautas relembraram momentos históticos de Paulo Soares e Antero Greco, dois jornalistas que marcaram muitos fãs de esporte. Desde a famosa pronúncia do ex-São Paulo Milton Caraglio, até narrações históricas, como no centésimo gol de Rogério Ceni.

Paulo Soares morreu aos 63 anos (Foto: Reprodução/ X)

Veja momentos históricos de Paulo Soares na televisão brasileira

A carreira de 'Amigão'

Jornalista nascido em São Paulo, Paulo Soares iniciou sua trajetória ainda adolescente, aos 15 anos, como narrador na Rádio Clube de Araras (SP). Rapidamente consolidou seu espaço no rádio esportivo, passando por emissoras de peso como Record, Gazeta, Bandeirantes e Globo, onde esteve presente em grandes coberturas, incluindo Copas do Mundo, Olimpíadas e Copa América.

A transição para a televisão aconteceu em 1993, com sua estreia na TV Cultura. Pouco tempo depois, Paulo Soares foi contratado pelos canais ESPN, emissora na qual construiu uma carreira sólida e se tornou um dos nomes mais reconhecidos do jornalismo esportivo brasileiro. Nesse período, também teve uma breve experiência no SBT.

Na ESPN, além de sua marcante atuação como narrador, comandou programas que se tornaram referência, como Linha de Passe, Bola da Vez, Futebol no Mundo e Dueto. Ao longo da carreira, esteve à frente de transmissões históricas, com a cobertura de 11 Copas do Mundo, nove Olimpíadas e duas Copas das Confederações, sempre mantendo o estilo que o consagrou entre os principais narradores do país.