O filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional neste domingo (2), em Los Angeles (EUA). Foi a primeira estatueta que o Brasil ganha em toda a sua história. A indicação é uma das cinco em que o filme foi indicado. A obra ainda disputará o Oscar de Melhor Filme e Melhor atriz.

Inspirado no livro de mesmo nome do escritor Marcelo Rubens Paiva, o filme dirigido por Walter Salles ("Central do Brasil") retrata a trajetória de Eunice Paiva, mãe do autor, interpretada por Fernanda Torres.

Nos anos 1970, em meio à ditadura militar no Brasil, Eunice, mãe de cinco filhos, enfrenta a prisão e o desaparecimento de seu marido, o ex-deputado e engenheiro Rubens Paiva (Selton Mello). Com o tempo, ela se reinventa e se torna uma importante ativista dos direitos humanos.

O filme "Ainda Estou Aqui" é um grande sucesso de bilheteria tanto no Brasil, onde ultrapassou cinco milhões de espectadores, quanto no exterior. Com esse feito, o filme entrou para o top 20 das maiores audiências da história do cinema brasileiro.

Entre os vários prêmios conquistados, destacou-se o de melhor roteiro no Festival de Veneza, o mais antigo evento cinematográfico do mundo, além do Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama, entregue a Fernanda Torres.

No Oscar 2025, a produção não apenas disputou o prêmio de melhor filme internacional, mas também concorreu na categoria principal, de melhor filme, e na de melhor atriz.