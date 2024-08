Almada e Igor Jesus comemora gol sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, nas oitavas da Libertadores (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 23:35 • Rio de Janeiro

O Botafogo classificou para as quartas de final da Libertadores com empate de 2 a 2 com o Palmeiras, fora de casa. Mesmo sem Luiz Henrique, o Glorioso abriu o placar sobre os donos da casa com dois gols de Igor Jesus, que já havia marcado no jogo de ida. Flaco López e Rony descontaram para o Verdão.

Com um placar agregado de 4 a 3, os torcedores se empolgaram com a classificação e já cravaram quem será o campeão da competição continental nesta temporada. Nos últimos minutos, o Palmeiras chegou a virar a partida com gol de Gustavo Gómez, que foi anulado em seguida por toque de mão. Confira os comentários abaixo:

