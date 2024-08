Web põe culpa de queda do Brasil no vôlei em cena de Giba com Gabi: ‘Fica a lição’

Torcedores afirmaram que cena entre Gabi e Giba trouxe azar para a seleção (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 19:46 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos na semifinal do vôlei feminino nas Olimpíadas de Paris, nesta quinta-feira (8). Nas redes sociais, torcedores brasileiros colocaram a 'culpa' do resultado em uma atitude protagonizada pelo ex-jogador Giba com a ponteira Gabi Guimarães.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp e acompanhe em tempo real as notícias

Após a vitória do Brasil contra a Polônia por 3 a 0, no último domingo (4), Giba conversou com Gabi e colocou a medalha de ouro conquistada em Atenas-2004 no pescoço da ponteira. A cena foi recuperada nesta quinta após a derrota e internautas afirmaram que a situação trouxe azar.

Veja as reações nas redes sociais: