Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 14:48 • Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (01), o Botafogo completa 130 anos de história. No dia do aniversário do clube, além da contratação do volante Allan, o Botafogo também anunciou o resultado da reforma no CT Lonier, localizado em Camorim, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A modernização do CT derreteu o coração dos alvinegros que rasgaram elogios a John Textor e a SAF do Botafogo.

O projeto de modernização do Núcleo de Saúde e Perfomance foi uma parceria entre o clube a LifeFit, parceira do Glorioso desde agosto de 2023. O novo espaço modernizado do CT foi inaugurado com a presença dos atletas e funcionário do Departamento de Futebol.

John Textor é dono da SAF do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- Botafogo e LifeFit investem na modernização do Núcleo de Saúde e Performance no CT Lonier. Com mais de 1.200m², o novo ambiente foi equipado pela parceira e possibilitará a integração entre todas as áreas de performance do Clube, otimizando a rotina dos atletas e elevando o nível de treinamento com a experiência de um ambiente agradável, funcional e altamente equipado. Mais um grande avanço alvinegro! - perfil oficial do Botafogo nas redes sociais.

