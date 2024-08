Web condena atuação de David Luiz em clássico contra o Botafogo: ‘É um chama gol’

David Luiz em ação pelo Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 20:34 • Rio de Janeiro

O Flamengo perdeu para o Botafogo por 4 a 1, neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada do Brasileiro. Com o resultado, a equipe do técnico Artur Jorge voltou para a liderança do campeonato. No confronto, o zagueiro David Luiz foi bastante criticado por parte da torcida do rubro-negro nas redes sociais.

➡️Torcedores divergem sobre pênalti em Botafogo x Flamengo nas redes sociais

Em campo, a linha defensiva da equipe do técnico Tite ficou exposta durante boa parte do confronto. Como resultado, o ataque alvinegro conseguiu empilhar chances de gol e chegou a flertar com uma goleada no clássico. David Luiz e Wesley foram os principais alvos de criticas da torcida, veja a repercussão abaixo:

Após a derrota, o Flamengo caiu para a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. A equipe do rubro-negro volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Bolívar pelas oitavas de final da Libertadores. A partida acontece no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia.