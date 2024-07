Raquel Kochhann e Isaquias Queiroz foram os porta-bandeiras do Brasil (Foto: Alexandre Loureiro/COB)







Publicada em 26/07/2024

Pela primeira vez na história, a cerimônia de abertura das Olimpíadas aconteceu sobre águas. Diferente de como acontecia tradicionalmente nos estádios, a abertura dos Jogos de 2024 contou com os desfiles das delegações em cima de embarcações aquáticas. Internautas compararam o barco da delegação brasileiro com o famoso 'cruzeiro do Neymar'; veja o meme e compare detalhes das duas embarcações

Cruzeiro do Neymar

A embarcação usada no projeto de férias do jogador de futebol é a luxuosa MSC Preziosa. O navio conta com 18 andares pelos quais ficam espalhadas as suítes, divididas em três modelos distintos: cabines internas, externas com janela ou varanda.

Quem se propor a curtir a experiência poderá contemplar as atrações do navio que conta com cinema em 4D, boliche, cassino, simulador de Fórmula 1, piscinas e teatro.

Conforme divulgado pela produção, os pacotes da viagem variam entre R$ 4.299 até R$ 6.396, o preço varia do tamanho da suíte escolhida.

Barco do Brasil na abertura das Olimpíadas

Com capacidade para 141 pessoas, a embarcação da Seleção Brasileira continha 100 pessoas, sendo estas, os atletas e integrantes da comissão técnica de 11 modalidades.

A previsão é que a travessia do Rio Sena dure aproximadamente 1h40. Durante o trajeto, os atletas serão servidos com aperitivos e água, terão banheiros masculino e feminino à disposição, porém não contam com conexão wi-fi no barco.