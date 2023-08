"(…) Quarta-feira decidi por conta própria fazer análise de rotina, como costumo sempre que viajo ou uma vez por ano. Alguns valores deram errado e eu tomei a decisão de me internar para complementar com outros check-ups que deram certo. Na quinta-feira, também sozinha, fui realizar mais estudos em um local especializado. Fiz isso procurando trazer mais informações para os resultados dos meus primeiros estudos. Como toda mamãe, tentei esconder dos meus filhos meus medos e minhas angústias. Especialmente porque ainda não tinha um diagnóstico certo. Infelizmente, sexta-feira receberam por um jornalista a confirmação de um diagnóstico que nem eu mesma tinha. A medicina não é exata e, nesse momento, nem 24 horas tinham passado do meu primeiro estudo. Sempre meus filhos souberam tudo por mim, sempre falei e essa não ia ser exceção. Mas eu teria escolhido fazê-lo com mais resultados e estudos na mão e principalmente com o meu tempo (…)"