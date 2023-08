A parceira é vista pela emissora como um caminho para atrair o público mais jovem e, consequentemente, impulsionar ainda mais seus números e garantir cada vez mais engajamento de páginas oficiais. Um dos principais focos da emissora é no canal do Globo Esporte, tanto no Youtube, com 3,5 milhões de inscritos, quando na página oficial do Instagram - com o mesmo número de seguidores.