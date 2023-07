A polícia espanhola identificou os torcedores acusados de entoar insultos racistas contra Vini Jr na partida do Real Madrid diante do Betis, no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha. O crime ocorreu no último dia 5 de março em partida válida pela LaLiga, quando "um indivíduo das arquibancadas do Gol Sul proferiu insultos seguidos de cânticos racistas".