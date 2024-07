Vini Jr fará três dias de festa no Rio para comemorar aniversário; saiba detalhes

Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Ben Stansall/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 13:12 • Rio de Janeiro (RJ)

De férias, Vinicius Jr chegará ao Brasil nos próximos dias e já prepara a comemoração dos seus 24 anos, completados na sexta-feira (12). O jogador fará três dias de festa no Rio de Janeiro. O evento promovido pelo atacante já virou uma tradição.

Segundo o jornal "Extra", um das festas vai acontecer na nova mansão de Vini na Barra da Tijuca. Os maiores eventos, no entanto, serão no instituto que leva seu nome, que está completando três anos, e no Lajedo, espaço especializado em festas privadas ao ar livre, em Vargem Pequena.

Ainda de acordo com o "Extra", a cantora Ludmilla, amiga de longa do jogador, será a atração principal. O abadá com o tema da festa "Baila Vini Jr" já começou a ser postado nas redes sociais dos convidados, e amigas do atacante começaram a chegar no Rio.

