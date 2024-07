Gabigol curte festival ao lado de ex de Vini Jr

Julia Rodrigues curtiu festival ao lado de Gabigol (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 11:01 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabigol marcou presença no Festival Alma, que aconteceu no último fim de semana no Rio de Janeiro, ao lado da modelo e influenciadora Julia Rodrigues, ex de Vinicius Jr. Apesar de estar com lenço na cabeça e de óculos escuros, o jogador do Flamengo foi reconhecido pelos fãs.

Segundo o jornal "Extra", os dois curtiram o festival juntos rodeados de amigos e seguranças do atleta. Para não chamar atenção, Gabigol chegou sozinho e em seguida Julia foi ao seu encontro. Eles tiveram o mesmo comportamento do carnaval passado. Discretos, trocaram apenas conversas ao pé do ouvido e sorrisos.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ainda de acordo com o "Extra", Gabigol e Julia Rodrigues vivem um romance sem compromisso, iniciado logo após o término do affair da modelo com Vini Jr. Nos últimos meses, Gabigol flertou com outras mulheres pelas redes socais, como a cantora Duda Kropf e Thaisa Carvalho, ex-namorada de Fiuk.