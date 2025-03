Ex-Flamengo é vítima de tentativa de atropelamento no interior de Minas

O prefeito Léo Medeiros, de Recreio, no interior de Minas Gerais, foi vítima de uma tentativa de atropelamento em um bar na noite do último sábado. O ex-Flamengo estava com amigos no local quando o motorista jogou o carro contra a mesa do político.

De acordo com registro da Polícia Militar, Léo Medeiros pediu ao motorista que abaixasse o som do carro. O homem, que não teve a identidade revelada, ficou nervoso com o pedido e também com uma possível demissão do filho, que trabalha na prefeitura, ameaçando o ex-jogador do Flamengo.

Ex-Flamengo Léo Medeiros foi campeão estadual em 2007 e 2008 (Foto: Gilvan de Souza/ Lancepress)

Bastante irritado, ele deixou o estabelecimento porém deu a volta no quarteirão quando ocorreu a tentativa de atropelamento. Além do prefeito, três pessoas foram atingidas de raspão. Todos foram encaminhados ao Hospital São Sebastião, com ferimentos leves, e receberam os primeiros atendimentos.

Nas redes sociais, pessoas prestaram apoio à situação delicada que o prefeito de Recreio e os amigos enfrentaram.

Quem é Léo Medeiros, ex-Flamengo e atual prefeito de Recreio

Nascido em Recreio, Léo Medeiros começou sua carreira no Cruzeiro. No entanto, sua passagem marcante foi pelo Flamengo, clube que defendeu entre as temporadas de 2006 e 2008, além de uma rápida passagem em 2010.

Ele foi campeão estadual em 2007 e 2008, ambos em cima do Botafogo. Além disso, também vestiu as camisas de Bahia e Athletico-PR. Seu último clube foi o Rio Verde. O ex-volante se aposentou em 2014 e hoje está com 43 anos. Léo Medeiros se tornou prefeito da sua cidade natal, que tem 12 mil habitantes, na última eleição.