Yuri Lima e Iza serão pais (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/04/2024 - 17:25 • São Paulo (SP)

Yuri Lima, do Mirassol, recebeu um conjunto de roupas de bebê do clube após o anúncio de gravidez da cantora Iza, com quem vive um relacionamento.

O sexo do bebê ainda não foi revelado pelo casal, que está junto desde o fim de 2022, mas Yuri Lima já brincou: vai nascer torcedor do Mirassol, mesmo a cantora sendo torcedora do Vasco.

Yuri passou a festa de réveillon de 2023 com Iza, que fez show na Praia de Copacabana. Os dois foram a uma festa particular em São Conrado após a virada do ano. Desde então, os dois aparecem em cliques juntos nas redes sociais, e a cantora chegou a comparecer em jogos do namorado.

Yuri Lima começou a carreira com passagens pelo Audax Rio e Osasco Audax. O jogador de 28 anos também defendeu equipes como Santos, Fluminense, Cuiabá e Juventude antes de acertar com o Mirassol para a temporada de 2023. Neste ano, o atleta atuou em cinco jogos pela equipe paulista. O anúncio foi feito no começo desta semana.

