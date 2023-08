Temendo protestos dos torcedores do Flamengo, a organização do evento de aniversário de Gabigol optou por cercar o espaço e reforçar o policiamento em frente ao local da festa, em Itanhagá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A celebração dos 27 anos do camisa 10 da Gávea, com o tema ''O Poderoso Gabi'', causou revolta em rubro-negros e intensificou a crise no clube nos últimos dias.