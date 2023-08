A indignação da torcida se dá não só pela marcação da festa, mas também porque ela ocorrerá durante uma semana de Libertadores, a qual o Fla poderia estar jogando se não tivesse caído para o Olimpia nas oitavas de final. Além disso, o Flamengo entrará em campo no dia 2 de setembro, para a disputa do clássico contra o Botafogo. O jogo contra o líder do Campeonato Brasileiro acontecerá três dias após a festa.