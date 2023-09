Familiares de Fernando Costa, presidente da Federação Boliviana de Futebol (FBF), se tornaram alvo de ataques de torcedores após a segunda derrota consecutiva da seleção pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo 2026. As agressões ocorreram pouco depois do apito final, no revés para Argentina, ainda no estádio Hernando Siles, em La Paz.