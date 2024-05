VÍDEO: Ex-jogador entrevista Sancho bêbado após partida pela Champions League

O Borussia Dortmund venceu a partida por 1 a 0 (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 20:08 • Dortmund (ALE)

Atualmente comentarista, o ex-jogador inglês, Jamie Carragher, estava trabalhando na partida entre Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, primeiro jogo da semifinal da Champions League. Após o apito final, Jadon Sancho foi entrevistado pelo ex-zagueiro, que já estava falando um pouco enrolado.

Além de comentar a partida, Carragher se infiltrou na torcida do Borussia e curtiu o jogo com um verdadeiro torcedor, incluindo a parte da bebedeira. Foram oito cervejas para a conta do ex-jogador.

Quando começou a interagir na transmissão do jogo, um dos apresentadores perguntou para Carragher se ele estava sóbrio o suficiente para fazer a entrada. A resposta deixou claro o estado do comentarista.

- Esse é um bom ponto, porque comi um cheeseburger às duas e meia da tarde e não tenho muito mais o que comer. Isso pode explicar por que estou me enrolando com as palavras, porque depois tomei umas oito cervejas na Muralha Amarela - respondeu.