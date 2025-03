Vidente crava se Corinthians irá reverter placar contra Barcelona de Guayaquil

Corinthians e Barcelona de Guayaquil entram em campo nesta quarta-feira (12), às 21h40, na Neo Química Arena, pelo segundo jogo da fase preliminar da Libertadores de 2025. Para o confronto, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", no Youtube, apontou as chances de classificação da equipe paulista.

Para o vidente, o time paulista tem poucas chances de alcançar a classificação desejada. Ao analisar o confronto, ele apontou que o Corinthians deve dominar o confronto dentro de campo. Luiz Filho ainda destacou possíveis mudanças proporcionadas pelo técnico Ramón Díaz como crucial para o resultado ao longo dos 90 minutos.

Contudo, Luiz Filho também pontuou que o Barcelona de Guayaquil deve chegar para o confronto preparado para segurar o resultado conquistado no jogo de ida. Com este cenário, ele apontou o clube equatoriano como grande favorito para a classificação e previu um alto nível de catimba.

Corinthians x Barcelona de Guayaquil

O Timão entra em campo em busca de reverter a desvantagem da última partida contra o adversário. A equipe equatoriana venceu o jogo de ida, por 3 a 0, em Guayaquil, na última quarta-feira (5). Por isto, o time de Ramón Díaz precisa construir uma vitória por pelo menos três dígitos de diferença para levar a disputa da classificação para os pênaltis.

Na busca do resultado, o Corinthians terá o apoio de mais de 40 mil torcedores na Neo Química Arena. O confronto decisivo pela classificação para a fase de grupos da Libertadores de 2025 acontece, nesta quarta-feira (12), às 21h40. Em caso de eliminação, a equipe paulista se classifica automaticamente para a Copa Sul-Americana.

